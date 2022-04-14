Hindistan'da ilaç fabrikasında yangın: 6 ölü, 13 yaralı
Andhra Pradeş eyaletinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Asya 14.04.2022, 09:27
Polis, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Akkireddygudem bölgesindeki bir ilaç fabrikasında kimyasal sızıntı nedeniyle meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığını belirtti.
Açıklamada, fabrikadaki yangında 6 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Hindistan'da yetersiz bakım ve yangına müdahale için uygun ekipmanın az olması zaman zaman insanların bu şekilde hayatını kaybetmesine yol açıyor.
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