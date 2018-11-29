Hindistan'da ilk kez bir Müslüman Belediye Başkanı oldu

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da bağımsızlıktan bu yana ilk kez bir müslüman belediye başkanı oldu

Perşembe günü açıklanan yeni tasarıya göre Firhad Hakim'in önümüzdeki altı ay içinde meclis üyesi olarak seçilmesi gerekecek.

Batı Bengal Kentsel Kalkınma ve Belediye İşleri Bakanı Firhad Hakim 22 Kasım Perşembe günü, Batı Bengal başbakanı Mamata Banerjee'nin talimatı üzerine görevden istifa etmesinden sonra yeni Kalküta Belediye Başkanı olarak atandı.

Firhad Hakim, bağımsızlık'tan bu yana azınlık Müslüman topluluğundan olan Batı Bengal'in başkenti Kalküta'nın ilk belediye başkanı olacak.

Firhad Hakim, Banerjee'ye ve parti çalışanlarına kendisine olan inançlarından dolayı teşekkür etti. “Ben sadece partinin bir askeriyim ve şehrin gelişimi için çalışacağım” dedi.

Hindistan'daki 2011 nüfus sayımına göre, Batı Bengal eyaletinde nüfusunun yüzde 27.1'ini oluşturan 24.6 milyondan fazla Bengalli Müslüman var. Kalküta'da, Müslüman nüfusun 2011 sayımına göre şehir nüfusunun yüzde 20.6'sını (yaklaşık 926.414 kişi) oluşturduğu düşünülüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net