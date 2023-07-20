Hindistan'da insanlık adına utanç verici olay

Hindistan'ın son dönemlerde şiddet olaylarına sahne olan Manipur eyaletinde, sosyal medyada paylaşılan, bir grup çete üyesinin iki kadını çıplak şekilde sürükleyerek taciz ettiği görüntü tepki çekti.

BBC'nin haberine göre, sosyal medyaya yansıyan ve tepkilere yol açan görüntülere dair Yerli Kabile Liderleri Forumundan (ITLF) yapılan açıklamada, çetenin Kangpokpi bölgesindeki bir köyü ateşe verdiği, iki kişiyi "ölümüne dövdüğü" belirtildi.

Açıklamada, çete üyelerinin, Kuki-Zo etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen iki kadına "toplu tecavüz" ettiği vurgulandı. Polis de olayın 4 Mayıs'ta gerçekleştiğini ve o tarihlerde Thoubal bölgesinden bir kaçırma ve toplu tecavüz olayının ihbar edildiğini açıkladı. İki kadının çıplak bir şekilde bir tarlaya sürüklendiği videonun dün gündeme gelmesinin ardından polis, konuya ilişkin toplu tecavüz dosyası açtı ve bir kişiyi gözaltına aldı.

Başbakan Modi'den "suçlular bağışlanmayacak" mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, parlamentoda yaptığı açıklamada, olayın "Hindistan'ı utandırdığını" dile getirerek "Manipur'un evlatlarına olanlar asla affedilemez" ifadesini kullandı. Hükümet, sosyal medya şirketlerine, sözkonusu videonun tüm platformlardan kaldırılması çağrısında bulundu. Manipur eyalet Başbakanı N Biren Singh de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, olaya dair detaylı soruşturmanın başlatıldığını ve tüm faillere karşı "idam cezası da göz önünde bulundurularak ciddi yasal işlemlerin başlatılacağını" duyurdu.

Askere "vur emri" verilmişti

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenlerken, nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu grupların buna itirazı şiddet olaylarına yol açıyor. Gösteriler 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olaylarına sahne olmuştu. 4 Mayıs'ta askere "vur emri"nin verildiği Manipur'daki şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 130 kişi hayatını kaybederken, 60 bin kişi yerlerinden edildi.



Hindistan'da "Planlanmış Kabile" kategorisinde yer alan topluluklara siyasi temsil, okullarda kota ve memuriyet gibi olanaklar sağlanıyor. Yasalara göre, dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusunun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını iddia ediyor.