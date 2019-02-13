Hindistan'da kadınlar için panik butonları uygulaması başlatılıyor

Panik butonları. Hintli kadınların tacizden kurtulmak için projesi hazırlanan 112 acil servis uygulaması kapsamında 19 Şubat itibariyle başlatılacak.

Uygulamanın özellikle kendilerini tehlikede hisseden kadınlar için kurtarıcı olması bekleniyor. Yeni sistemle cep telefonlarında bulunan bir düğmeye basarak, konum bilgileriyle birlikte en yakın polis kontrol odasına tehlike sinyalleri gönderebilecekler.

Acil destek hizmetlerine bağlı bir tüm Hindistan'da geçerli olacak acil durum numarası 112'ye ilişkin geliştirilen proje, önümüzdeki hafta birkaç eyalette İçişleri Bakanlığı ve Kadın ve Çocuk Gelişimi Bakanlığı (WCD) tarafından ortaklaşa başlatılacak.

Hindistan'da, cep telefonlarında panik butonları ile erişilebilen Acil Durum Müdahale Destek Sistemi'nin (ERSS) başlatılmasının ilk aşaması 19 Şubat'tan itibaren başlayacak. Cep telefonlarında bir düğmeye basarak, konum bilgileri ile birlikte en yakın polis kontrol odasına tehlike sinyalleri gönderebilir.

Acil destek hizmetlerine bağlı bir pan-Hindistan acil durum numarası 112'ye ilişkin proje, önümüzdeki hafta birkaç eyalette İçişleri Bakanlığı ve Kadın ve Çocuk Gelişimi Bakanlığı (WCD) tarafından ortaklaşa başlatılacak. Proje, Nirbhaya Fonu programından alınan 321.69 Rtre kullanılarak finanse ediliyor.

Kullanıcıların 112'yi aramalarını veya '112 Hindistan' uygulamasını kullanmalarını veya polis, itfaiye hizmetleri, sağlık hizmetleri ve diğer yardım hatlarıyla bağlantılı tek bir numara tabanlı acil durum servisine bağlanmak için telefonlarındaki belirlenmiş panik düğmesini kullanmalarına izin veriyor. Her eyalette böyle bir acil müdahale merkezi ve ilçe düzeyinde komuta merkezlerinde olacak.

Mobil cihaz terminallerine sahip acil müdahale araçlarının yanı sıra proje, Kasım-Aralık 2018’de sadece Himachal Pradesh ve Nagaland’da başlatıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 11:50