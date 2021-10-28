Hindistan'da kapı kapı dolaşılacak

Guardian’ın haberine göre, Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, vatandaşları sorunu çözmeye çağırarak, kasımda sağlık çalışanlarının kapı kapı dolaşıp aşı olmaktan kaçınanlara gideceklerini söyledi.

Nainital bölgesinde görevli sağlık çalışanı Bhavna Dewan da durumu ilaç kullanıp, kendini iyi hissedip daha sonra bırakan tüberküloz hastalarına benzeterek "Aşıda benzer zihniyet, bir dozun yeterli olacağını düşündüklerine eminim." ifadesini kullandı.

Hindistan’da nüfusun yüzde 77’sinin ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırdığı, ikinci doz aşısını yaptıranların ise yüzde 34'te kaldığı kaydedildi.

Kovid-19 ile mücadelede büyük kayıplar veren Hindistan’da son 29 gündür günlük vaka sayısı 30 binin altına düştü.