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Hindistan'da koronavirüsten 730 ölüm daha

Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 730 kişi daha öldü.

Hindistan'da koronavirüsten 730 ölüm daha

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 730 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 110 bin 586’ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 63 bin 509 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 239 bin 389’a çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 301 bin 927 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2inci ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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