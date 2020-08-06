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Hindistan'da Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 8 kişi öldü

NDTV kanalındaki habere göre, eyaletin Ahmedabad şehrindeki Shrey Hastanesinde sabah erken saatlerde yangın çıktı. 

Hindistan'da Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 8 kişi öldü

Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü.

NDTV kanalındaki habere göre, eyaletin Ahmedabad şehrindeki Shrey Hastanesinde sabah erken saatlerde yangın çıktı. 

Yetkililer yangının çıkmasının ardından 45 hastanın başka bir hastaneye nakledildiğini, 3'ü kadın 8 kişinin ise yangında hayatını kaybettiğini bildirdi. 

Kontrol altına alınan yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceği belirtiliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 13:04
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