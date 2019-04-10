Hindistan'da Lok Sabha için büyük yarış yarın başlıyor

Hindistan'da yarın başlayıp 19 Mayıs'a kadar sürecek dünyanın en uzun seçim sürecinde yaklaşık 900 milyon seçmen oy kullanacak. Milletvekili adayları federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki 543 sandalye için yarışacak.

Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılan Başbakan Narendra Modi'nin partisi BJP manifestosunda, seçimlerin ardından Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in özerk statüsünün kaldırılacağı ifade edildi.

Çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Cammu Keşmir'den bölge halkı dışında kimseye arazi ya da gayrı menkul satışı yapılmıyor.

Ancak özerk statünün kaldırılmasının ardından varlıklı Hintlilerin Keşmir'e akın edeceği tahmin ediliyor.

Bazı Keşmirli Müslümanlar ise hükümetin bu adımının bağımsızlık savaşına yol açacağı uyarısında bulunuyor.

1.3 milyar nüfuslu Hindistan'da yeni parllamentoyu belirlemek için 900 milyon seçmenin oy kullanacağı 7 safhalı seçim 11 Nisan’da başlayıp 19 Mayıs’ta sona erecek, oy verme işlemi 39 gün sürecek. Sayım 23 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Seçimin yaklaşık 7 milyar dolara mal olması bekleniyor.





Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2019, 13:45