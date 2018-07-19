Hindistan'da Mao grubuyla çatışma: 8 ölü

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Hindistan'da, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmada 8 isyancı hayatını kaybetti.

Emniyet memuru D.M. Awasthy, yaptığı açıklamada, Çatisgarh eyaletinin Bijapur bölgesinde erken saatlerde polisin, isyancıların saklandığı yeri kuşatmasının ardından başlayan ve iki saat süren çatışmada, 4'ü kadın 8 Maocu isyancının öldürüldüğünü belirtti.

Awasthy, güvenlik güçlerinin çatışmanın ardından isyancılara ait çok sayıda silahı ele geçirdiğini ifade etti.

Üst düzey devlet yetkilisi Hansraj Gangaram Ahir, Lok Sabha'da (Halk Meclisi) dün yaptığı açıklamada, Maocu isyancıların, 2015-2017 döneminde gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinde 199 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.

Ahir, Maocu isyancıların şiddet olaylarına bağlı hayatını kaybedenlerin toplam sayısının geçen yıl 263, 2016'de ise 278 olduğunu bildirmişti.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.