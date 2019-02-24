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Hindistan'da Maocu isyancılarla çatışma: 3 ölü

Jharkhand'da güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 3 isyancı öldü 

Hindistan'da Maocu isyancılarla çatışma: 3 ölü

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmada 3 isyancı öldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis yetkilileri, Jharkhand eyaletinin Gumla bölgesinde güvenlik güçleriyle isyancılar arasında çıkan çatışmada 3 Maocu isyancının öldürüldüğünü belirtti.

Çatışmanın ardından isyancılara ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Kaynak: AA

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