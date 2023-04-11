Hindistan'da Müslüman esnafa yeni saldırılar

Hindistan'ın Jharkhand eyaletine bağlı Cemşidpur şehrinde Müslümanlara ait dükkanların ateşe verildiği bildirildi.

Son dönemde Hindistan'da giderek artan İslam ve Müslüman karşıtlığı dikkat çekici bir boyuta ulaşmasına karşın gerek İslam dünyasında gerekse uluslararası kamuoyunda gündem olmuyor.

Hindistan'da Müslüman karşıtı son olay dün gece Jharkhand eyaletine bağlı Cemşidpur şehrinde yaşandı.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, devlet destekli Hindu çeteler Müslümanlara ait dükkanlara "inek eti sattıkları" iddiasıyla baskın düzenledi. Dükkanlardaki etlerin tavuk eti olduğunun ortaya çıkmasına rağmen Hindu çeteler Müslümanlara saldırdı ve dükkanları ateşe verdi.

Bölgede Hindu çetelerin saldırısı sonrası polis güçleri çok sayıda Müslümanı gözaltına aldı. Kaynakların aktardığı bilgilere göre, çatışma sonrası bölgede bir mescidi basan Hint polisi namaz kılmakta olan cemaati imam ile birlikte gözaltına aldı.

Hindistan'ın birçok bölgesinde Müslümanlara olan baskı gün geçtikçe daha da artıyor.

Kaynak: MepaNews