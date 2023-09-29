Hindistan'da Müslüman genç dövülerek öldürüldü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de "tapınaktan yemek çaldığı" iddiasıyla dövülen 26 yaşındaki zihinsel engelli Müslüman Isar Muhammed, hayatını kaybetti.



The Independent gazetesinin haberine göre, tapınaktaki Muhammed'in, Hinduların tanrılarına adadığı "prasad" isimli yiyeceği çaldığı öne sürüldü.

Bir grup erkek tarafından direğe bağlanan gencin öldüresiye dövüldüğünü aktaran polis yetkilileri, Muhammed'in zihinsel engeli sebebiyle tapınak yetkililerine kendini ifade edemediğini belirtti.

Muhammed'in saatlerce işkence gördüğünü ve sokakta ölüme terk edildiğini kaydeden ailesi de bulunduğunda her yerinde yaralar olduğunu, bir komşuları tarafından eve getirildikten kısa süre sonra yaşamını yitirdiğini söyledi.

Muhammed'in 5 erkek tarafından dövüldüğü ve durmaları için yalvardığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Olayla ilgili 7 kişi cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yerel kaynaklar ise gencin, tapınakta yemek yediği için tepki toplayıp dayak yediğini belirtti.