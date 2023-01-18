Hindistan'da Müslümanlara ait 6 medrese yıkıldı

Hindistan'da Hindu milliyetçisi ve İslam karşıtı BJP yönetimi Müslümanlara yönelik baskılarını sürdürüyor.

Son olarak Gucerat eyaletinde birçok bölgede Müslümanlara ait ev, iş yeri ve medreselere karşı toplu bir yıkım süreci başlatıldığı bildirildi.

Bölge kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre, eyaletin Pakistan sınırındaki Kutch bölgesinde Müslümanlara ait birçok dükkan ve medrese yıkıldı.

Toplamda 6 medresenin yıkıldığı bölgede yıkımların devam ettiği ifade ediliyor. BJP bölgedeki seçim kampanyalarını Müslümanlara ait yerleşimlerin yıkılması üzerinden gerçekleştirmişti.

Son yıllarda Hint yönetiminin Müslümanlara yönelik baskıları hızlı bir şekilde artıyor. Bu kapsamda Müslümanlar kitlesel linçlerle hedef alınırken aynı zamanda Müslümanlara ait evler, iş yerleri, camiler ve medreseler de yıkılıyor.

Son olarak geçtiğimiz gün 16. yüzyıldan kalma tarihi bir camii de Hint yönetimi tarafından "yol genişletme çalışması" adı altında yıkılmıştı.

Kaynak: Mepa News