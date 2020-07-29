Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de çoğunluğu Müslüman 51’i sivil 53 kişinin hayatını kaybettiği şubat ayındaki şiddet olaylarıyla ilgili devlete bağlı Delhi Azınlıklar Komisyonunca hazırlanan raporda Müslümanlara uygulanan ayrımcı politikaların yoğun insan hakları ihlallerine yol açtığı bildirildi.
Hindistan'da Müslümanlara uygulanan ayrımcı politikalar yoğun insan hakları ihlallerine yol açıyor
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de çoğunluğu Müslüman 51’i sivil 53 kişinin hayatını kaybettiği şubat ayındaki şiddet olaylarıyla ilgili devlete bağlı Delhi Azınlıklar Komisyonunca hazırlanan raporda Müslümanlara uygulanan ayrımcı politikaların yoğun insan hakları ihlallerine yol açtığı bildirildi.
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