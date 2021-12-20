Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırılar artıyor

Hindistan'da nüfusun yüzde 19'undan fazlasını oluşturan azınlıklara yönelik saldırılar arttı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü yayınladığı raporda buna dikkat çekti. Ülkede müslümanların dışında hristiyan gruplar da hedef alınıyor. Bu yıl Hristiyan grupları yönelik 300'den fazla şiddet olayı rapor edildi.

Dünya Azınlık Hakları Gününde de İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün rapor hatırlatıldı,

Azınlık topluluklarının temsilcileri, toplumda korkunun arttığına işaret etti. Hükümete, saldırılara son verilmesi için adım atma çağrısında bulunuldu.

Hükümete önlem alması için çağrı



Hindistan'ın en büyük Müslüman örgütlerinden Hint Ulema Cemiyeti, "çaydırıcı önlem alınmalı" uyarısı yaptı.Tüm Hindistan Katolik Birliği de, hükümetin birçok yerde azınlıkları koruma görevini yerine getirmediğine dikkat çekti.

İktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi hükümeti tarafından kurulan Ulusal Azınlıklar Komisyonu ise iddiaları reddetti.

Kaynak: TRT Haber