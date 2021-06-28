Hindistan'da nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze test edildi
Hindistan ordusu nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemini test etti.
Asya 28.06.2021, 12:11
Sputnik'in haberine göre, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşu (DRDO) tarafından geliştirilen "Agni P" füzesi, sabah saatlerinde Bengal Körfezi açığındaki Abdül Kelam Adası'ndan ateşlendi.
Agni füzelerinin geliştirilmiş hali olan yeni nesil füzenin hedeflerin tümünü vurduğu belirtildi.
Menzili 1000 ila 2 bin kilometre olan güdümlü füze nükleer başlık taşıyabiliyor.
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