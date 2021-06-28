banner39

Hindistan'da nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze test edildi

Hindistan ordusu nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemini test etti.

Asya 28.06.2021, 12:11
Hindistan'da nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze test edildi

Sputnik'in haberine göre, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşu (DRDO) tarafından geliştirilen "Agni P" füzesi, sabah saatlerinde Bengal Körfezi açığındaki Abdül Kelam Adası'ndan ateşlendi.

Agni füzelerinin geliştirilmiş hali olan yeni nesil füzenin hedeflerin tümünü vurduğu belirtildi.

Menzili 1000 ila 2 bin kilometre olan güdümlü füze nükleer başlık taşıyabiliyor.

banner53
#hindistan #füze
Yorumlar (0)
28
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?