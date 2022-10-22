Hindistan'da otobüsle kamyon çarpıştı: 15 ölü
Madhya Pradesh eyaletinde bir yolcu otobüsünün kamyon ile çarpıştığı kazada 15 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi yaralandı.
Asya 22.10.2022, 13:03
Yetkililer, kazanın, gece geç saatlerde Madhya Pradesh'ten Uttar Pradesh eyaletine giden otobüsün bir kamyonla çarpışması sonucu meydana geldiğini belirtti.
Kazada 60 kişinin bulunduğu otobüsteki 15 kişinin öldüğünü belirten polis yetkilisi Navneet Bhasin, "40'a yakın yaralı var." dedi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve gece boyunca kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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