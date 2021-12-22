Hindistan'da petrol rafinerisinde yangın çıktı

indistan'ın Batı Bengal eyaletindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Yetkililer, Doğu Medinipur bölgesindeki Haldia şehrinde bulunan Indian Oil Corporation (IOC) tesisinde çıkan büyük yangında, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 44 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yangının söndürüldüğü ve durumun kontrol altına alındığı belirtildi.

Indian Oil Corporation'dan yapılan açıklamada, yaralıların, ilkyardım merkezinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Haldia Rafineri Hastanesine sevk edildiği kaydedildi.

Batı Bengal Eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "IOC'deki yangından dolayı derinden ızdırap çekiyorum. Üç değerli hayat kaybedildi ve düşüncelerim bu acı anında yaslı ailelerle birlikte." ifadesini kullandı.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor.