Hindistan'da salgın

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde son 20 günde 15 kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Basına yansıyan haberlere göre, Karnataka eyaletinde bu ayın başından itibaren domuz gribi sebebiyle 15 kişi hayatını kaybetti.

Karnataka eyaletinde, Ocak ayından bu yana toplam 456 kişide H1N1 virüsü olarak da bilinen domuz gribine rastlandı.

Ülke genelinde görülen domuz gribi vakalarına karşı hükümet yetkilileri önlem almaya çalışıyor.

Vakaların en çok Ekim ayında görülmesi ise dikkat çekti.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, halka hijyen konusunda uyarıda bulunurken, binlerce evde ilaçlama gerçekleştirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net