Hindistan'da salgından ölenler arazilerde yakılıyor

Tüm dünyayı saran koronavirüs, bazı ülkelerde etkisini daha fazla gösterdi.

Virüse karşı mücadelede önemli ölçüde çabalayan Hindistan'ın çabaları sonuç vermedi.

Ülkede dünyanın başka hiçbir yerinde görülmemiş büyüklükte büyük bir koronavirüs dalgasıyla mücadeke hala devam ediyor.

REKOR VAKA SAYILARI

Geçtiğimiz gün 332,730 koronavirüs vakası açıklanan Hindistan'da vaka oranları, dünyada bugüne kadar açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı olarak rekor kırdı.