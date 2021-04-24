Hindistan'da salgından ölenler arazilerde yakılıyor
Koronavirüsün en çok yayıldığı ülkelerin başında gelen Hindistan'da insanlar, cenazelerini oluşturulan açık alanlarda yakmaya başladı.
Asya 24.04.2021, 16:51
Tüm dünyayı saran koronavirüs, bazı ülkelerde etkisini daha fazla gösterdi.
Virüse karşı mücadelede önemli ölçüde çabalayan Hindistan'ın çabaları sonuç vermedi.
Ülkede dünyanın başka hiçbir yerinde görülmemiş büyüklükte büyük bir koronavirüs dalgasıyla mücadeke hala devam ediyor.
REKOR VAKA SAYILARI
Geçtiğimiz gün 332,730 koronavirüs vakası açıklanan Hindistan'da vaka oranları, dünyada bugüne kadar açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı olarak rekor kırdı.
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