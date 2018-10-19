Hindistan'da tren faciası

Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu treninin, festival için ray çevresinde toplanan kişilere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 58 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Amritsar şehrinin banliyösünde, şehirlerler arası sefer yapan tren, Hindular için kutsak sayılan Dussehra Bayramı için yakılan dev kuklayı izlemek için ray çevresinde toplanan kalabalığın arasından geçti.

Görgü tanıkları, aynı anda ters istikametten gelen bir başka trenin kaçış yolunu kapatması nedeniyle çok sayıda kişinin trenin altında kaldığını belirtti.

"YARALILARIN TEDAVİSİ İÇİN HER YOLU DENEYİN"

Eyalet Emniyet Sözcüsü S. S. Srivastava, şimdiye kadar 58 kişinin cesedine ulaşıldığını ifade etti.

Kaza nedeniyle 50'ye yakın yaralının ise çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Pencap eyaletinin siyasi lideri Amarinder Singh yaptığı açıklamada, elinden geldiğince çabuk bir şekilde eyaletin başkentine doğru yardım ve kurtarma operasyonlarını denetmelek için yola çıkacağını belirtti.

Amarinder Singh, "Yaralılara yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Bölgedeki yetkililere, yaralılara en iyi tedaviyi sağlamak için her yolu denemeleri direktifini verdim" dedi.

layda can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 23:27