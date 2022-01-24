Hindistan'da vaka sayıları 5 gündür 300 binin üzerinde seyrediyor
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle dünya genelinde vaka sayıları her geçen gün rekor üstüne rekor kırarak artarken, Hindistan'da son 5 gündür 300 binden fazla vaka açıklanıyor.
Asya 24.01.2022, 09:47
Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte tespit edilen 306 bin 64 vaka ile toplam vaka sayısı 39 milyon 543 bin 328'e yükseldi.
Böylece 8 ayda, art arda 300 binden fazla vakanın tespit edildiği beşinci gün oldu.
Virüs nedeniyle 439 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası salgının başından bu yana kayıtlara geçen ölü sayısı 489 bin 848'e yükseldi.
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