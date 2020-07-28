Hindistan'da yıldırım isabet eden 11 kişi öldü

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım isabet eden en az 11 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
NDTV kanalının haberine göre yetkililer, eyaletin 3 farklı bölgesinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle en az 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti.
Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart sonundan bu yana aralarında çiftçi, işçi ve çobanların bulunduğu 400'ün üzerinde kişi yıldırımlar dolayısıyla hayatını kaybetmişti.
Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
Hindistan'da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, 14:37