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Hindistan'da yıldırım isabet eden 11 kişi öldü

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart sonundan bu yana aralarında çiftçi, işçi ve çobanların bulunduğu 400'ün üzerinde kişi yıldırımlar dolayısıyla hayatını kaybetmişti.

Hindistan'da yıldırım isabet eden 11 kişi öldü

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım isabet eden en az 11 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

NDTV kanalının haberine göre yetkililer, eyaletin 3 farklı bölgesinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle en az 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti. 

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart sonundan bu yana aralarında çiftçi, işçi ve çobanların bulunduğu 400'ün üzerinde kişi yıldırımlar dolayısıyla hayatını kaybetmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. 

Hindistan'da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, 14:37
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