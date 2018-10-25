Hindistan'da yolsuzluk suçlaması

Hindistan'da muhalefetteki Kongre Partisi üyesi ve eski Maliye Bakanı Palaniappan Chidambaram yolsuzlukla itham edildi.

Merkezi Ekonomik İstihbarat Bürosu, mahkemeye yaptığı suç duyurusunda, eski Bakan Chidambaram'ın, 2006 yılında Maliye Bakanlığı yaparken bir firma aracılığıyla oğlunun şirketine yasa dışı para aktardığını ileri sürdü.

Büroya bağlı İcra Direktörlüğünün bir yıl süren soruşturmanın ardından hazırladığı raporda, ada ülkesi Mauritus merkezli firmanın 800 milyon dolarlık yatırım teklifine onay vermesi karşılığında Chidambaram'ın oğlunun hesabına yüklü miktarda para aktarıldığının tespit edildiği belirtildi.

Raporda, Chidambaram'ın bakan olarak ancak 80 milyon dolara kadar olan yatırımlara doğrudan onay verebileceği, fakat eski Bakanın verdiği onayla yetkisini kötüye kullandığını kaydedildi.

Suçlamaları reddeden Chidambaram, Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin, davayı, siyasi intikam güdüsüyle açtığını savundu.

Chidambaram'ın oğlu Karti Chidambaram, halihazırda devam eden başka bir davada 157 bin 750 dolar tutarında kara para aklamakla suçlanıyordu.

Hindistan'da Modi liderliğindeki BJP, 2014'teki genel seçimlerde iktidardaki Kongre Partisi hükümetini geçerek iktidara gelmişti.

Kaynak: AA