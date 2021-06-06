Hindistan'da yüksek rakamlı ölümler devam ediyor

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 114 bin 460 ile 2 ayın en düşük vaka sayısı kaydedilirken virüse yakalanan 2 bin 677 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 28 milyon 809 bin 339'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 346 bin 759 kişi öldü.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

Pozitif test oranının yüzde 5,62 olduğu ülkede, 1 milyon 477 bin 799 hastanın tedavisi sürüyor.

Hindistan'ın bazı bölgelerinde Kovid-19 kısıtlamaları gevşetilecek

Kovid-19 vakalarının düşüşe geçtiği Hindistan'da bazı eyaletlerde koronavirüs kısıtlamalarının kısmi olarak kaldırılacağı duyuruldu.

Salgından en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen Maharashtra ve New Delhi'de yarından itibaren iş yerlerinin tekrar faaliyet geçmesine izin verileceği açıklandı.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, Kovid-19 tedbirleri uyulmak kaydıyla alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarların da misafirlerini ağırlayabileceğini kaydetti.

Uygulanan aşı sayısı 231 milyonu geçti

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek yaklaşık 231 milyon 322 bin 417 doz aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.