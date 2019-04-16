Hindistan'daki Müslüman kadınlar camiye girmek için ikinci dilekçelerini sundu

Hindistan'da kadınların ibadet yerlerine girişini yasaklayan kanuna karşı, camide ibadet etmek isteyen kadınlar 15 Nisan Pazartesi günü Apex Court ( Güney Asya ve Afrika'da Yüksek Mahkeme)'a, Müslüman kadınların camilere girerek namaz kılmalarına izin verilmesine dair bir dilekçe sunuldu.

Başvuruyu yapan Müslüman bir çift, apeks mahkemesinden Anayasa'da güvence altına alınan temel hakları ihlal ettiğini, ülkedeki camilere kadınların girmesinin yasaklanmasının "yasadışı ve anayasaya aykırı" olduğunun ilan edilmesini istedi.

Kur'an ya da Hadis’te cinsiyet ayrımcılığından bahsetmediğine dikkat çeken çiftin avukatı Ashutosh Dubey, “ Bu tür uygulamalar yalnızca bir bireyin temel haklarına saygınlığına itiraz etmek demek değildir tüm toplumu etkiler " dedi.

Dilekçe, Birlik hükümetini, Azınlık İşleri Bakanlığını, Merkez Wakf Konseyi'ni, Maharashtra Devlet Wakfs Devlet Kurulunu ve Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulunu davaya taraf olarak belirledi.

Dilekçede, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed (sav)'in kadınlara camilere girip dua etmelerini yasaklamadığı belirtildi. Dilekçede ayrıca kadınların girişine izin verildiği camilerde, iki cinsiyetin ibadet için ayrı girişlerin ve bölmelerin bulunduğu belirtildi.

İddialarını desteklemek için, dilekçede, Kerala'nın Sabarimala Tapınağı'na kadınların girmesine izin veren son Yargıtay kararına atıfta bulundular.

“Sabraimala davasındaki yüksek mahkeme,“ dinin, insanlık onuruna karşı olduğu gibi kadınlara ibadet haklarını reddetmek için kullanılamaz ”olduğuna karar vermiştir. Kadınlara yasaklama, dini olmayan sebeplerden dolayıdır ve bu çok acımasızdır. "

Bu, yakın geçmişte Apex Mahkemesi’nde Müslüman kadınların camilere girmesini isteyen ikinci dilekçe oldu. Ekim 2018’de, Kerala’da bir Müslüman kadın forumu olan NISA’da, Hindistan’daki camilerde ibadet etme izni almak için Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu.

Müslümanlar için en kutsal üç mekan olan Mekke, Medine ve El Aksa dahil hemen hemen her yerdeki camilerde ibadet etmelerine izin verilmektedir. Ancak, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerdeki din adamları kadınların camide dua etmesine izin vermiyor.

Kaynak: ummid.com, www.dunyabulteni.net