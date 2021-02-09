Hindistan'daki buzul sonucu oluşan selde ölü sayısı 31'e çıktı

Hint basınındaki haberlere göre, önceki gün Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin ardından 5 kişinin daha cesedi bulundu.

Böylelikle olayda ölenlerin sayısı 31'e yükselirken, en az 160 kişiden hala haber alınamadı.

Hükümet yetkilileri, Dhauliganga'da yapım aşamasındaki bir hidroelektrik santrali ile Alaknanda'daki bir diğer hidroelektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar veren selin ardından kaybolan kişilerin bulunması için yüzlerce görevlinin katılımıyla arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaybolanların çoğunun hidroelektrik santrali projelerinde çalışanlar olduğunu anımsatan yetkililer, gece boyunca selin ardından oluşan çamuru kazı makinalarıyla temizlemeye çalıştıklarını ve mahsur kalan işçileri kurtarma umutları olduğunu belirtti.

AA