Hindistan'dan İİT Genel Sekreteri'nin Keşmir ziyaretine kınama

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, İİT Genel Sekreteri Taha'nın Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Bagchi, "İİT Genel Sekreteri'nin Pakistan'ın işgali altındaki Keşmir'i ziyaretini ve bu ziyaret sırasında Cammu Keşmir hakkında yaptığı yorumları şiddetle kınıyoruz." dedi.

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinin "Hindistan'ın ayrılmaz ve devredilemez bir parçası" olduğunu iddia eden Bagchi, Keşmir ile ilgili konularda "İİT'nin herhangi bir söz hakkı olmadığını" söyledi.

İİT'nin "taraflı ve gerçeklere karşı yanlış bir yaklaşım benimseyerek güvenilirliğini çoktan kaybettiğini" öne süren Bagchi, "Genel Sekreter ne yazık ki Pakistan'ın sözcüsü haline geldi. İİT ve Genel Sekreteri'nin Hindistan'ın içişlerine herhangi bir müdahalesi veya müdahale girişimi kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, beraberindeki heyetle Hindistan ile Pakistan'ı ikiye ayıran Keşmir Kontrol Hattı'nı ziyaret ederek, sınır çevresinde yaşayan bölge halkı ile görüşmüştü.

Genel Sekreter Taha, Azad Cammu Keşmir Cumhurbaşkanı Sultan Mahmud Çaudri ile yaptığı ortak basın toplantısında, Cammu Keşmir sorununun çözümünün bölgesel barış için çok önemli olduğunun altını çizerek bunun iki komşu ülkenin çıkarına olduğunu vurgulamıştı.

Bu sorunun çözümünün İİT'nin en temel önceliklerinden olduğuna işaret eden Taha, ziyaretinin uluslararası toplumu ve İİT üye ülkelerini konuya duyarlı hale getirme çabalarının bir parçası olduğunu belirtmişti.

Taha, İİT üye ülkelerine ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyine Keşmir'deki insan hakları durumuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırlayacağına dikkati çekerek Hindistan'dan Cammu Keşmir'i ziyaret etmek için izin talep edeceğini kaydetmişti.

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı iki birlik toprağına bölmüştü.

Bu adımın ardından Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.