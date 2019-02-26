Hindistan'dan Pakistan'da Ceyş-i Muhammed örgütüne hava saldırısı

Hindistan, Pakistan topraklarındaki "örgüt kampına" hava saldırısı düzenledi

- Hindistan Dışişleri Bakanı Vijay Gokhale, Hint savaş uçaklarının Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütünün kampına hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

- Bakan Gokhale:

- "Operasyonda çok sayıda Ceyş-i Muhammed militanı, eğiticisi ve üst düzey yetkilisi ile intihar eylemleri için eğitilen çok sayıda cihatçı etkisiz hale getirildi"

ANKARA (AA) - Hindistan, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Vijay Gokhale, Hint savaş uçaklarının Keşmir Kontrol Hattı'nı geçerek Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampı yok ettiğini belirtti.

Gokhale, "Operasyonda çok sayıda Ceyş-i Muhammed militanı, eğiticisi ve üst düzey yetkilisi ile intihar eylemleri için eğitilen çok sayıda cihatçı etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Hindistan haber ajansı ANI, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Hint Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi 12 savaş uçağının Balakot kenti yakınındaki kampa saldırı düzenlediğini kaydetti.

Federal hükümette Tarım ve Çiftçi Refahından Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüten Gajendra Singh Shekhawat da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Hint Hava Kuvvetlerinin sabah saatlerinde Keşmir Kontrol Hattı'ndaki kamplarına hava saldırısı düzenlediğini ve hedefleri yok ettiğini duyurdu.

Öte yandan Kabine Güvenlik Komitesi Başbakan Nerandra Modi başkanlığında sabah saatlerinde toplandı. Toplantı sonrası resmi açıklama yapılmadı. İnsan Kaynakları Bakanı Prakash Javadekar, toplantı çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada saldırıyı doğrularken, "Bu, Hava Kuvvetlerinin atması gereken bir adımdı. Tüm ülke ordumuzun arkasında." diye konuştu.

- Pakistan, hava sahasını ihlalle suçlamıştı

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur da sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hint savaş uçaklarının Keşmir kontrol hattındaki Muzafferabad bölgesinden Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini, sınırdan 5-6 kilometre içeri giren uçaklardan birinin Pakistan savaş uçaklarının müdahalesinin ardından Hint tarafına kaçarken aceleyle bomba bıraktığını belirtmişti.

Gafur, Hint uçağının bıraktığı bombanın sınır eyaleti Hayber-Pahtunhva'daki Balakot kenti civarında bir bölgeye düştüğünü ifade etmişti.

Bombanın düştüğü arazinin ve bomba kalıntılarının fotoğraflarını paylaşan Gafur, herhangi bir maddi hasar veya can kaybı yaşanmadığını kaydetmişti.

Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Ceyş-i Muhammed Örgütü neden kuruldu?

Ceyş-i Muhammed 2000 yılında Pakistan'da Mesut Azhar tarafından kurulmuş silahlı bir örgüttür.





Ceyşi Muhammed Pakistan ile Keşmir'i birleştirmeyi amaçlayan politik olarak “Fazlur Rahman İslam Alimleri Cemiyeti” isimli siyasi parti ile ilişki içinde olan silahlı bir örgüttür.

2003 yılı itibariyle örgüt, Kuddam ül İslam ve Cemmat ül Furkan adlı iki gruba bölündü. Pakistan, 2003 yılında Kuddam ül İslam'ı illegal kabul etmiştir. Örgütün lideri Mesut Azhar, Aralık 1999'da Hindistan hapishanesinden, Hindistan hava yollarına ait kaçırılan bir uçakta bulunan 155 Hindistanlı rehinenin salıverilmesi karşılığında serbest bırakıldı.

Ceyş-i Muhammed, 1 Ekim 2001 tarihinde Sriganar'daki Jammu ve Keşmir parlamento binalarına yapılan ve 31 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırısını üstlenmiş ancak bir müddet sonra reddetmiştir Hindistan Hükümeti, 13 Aralık 2001 tarihinde Hindistan Parlamentosuna yapılan ve dokuz kişinin ölümüne, 18 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıdan dolayı Laşkar-ı Tayyiba örgütünün yanı sıra Ceyş-i Muhammed'i de sorumlu tutmuştur Pakistanlı yetkililer, 2002'de İslamabad'daki Hıristiyan karşıtı terör saldırılarının da bu örgüt tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelenmektedir.

Eylemlerinde hafif ve ağır makinalı silahlar, suikast tüfekleri, havan topları, patlayıcılar ve roket atarlar kullanmakta olan örgüt kadrosunun büyük kısmını İslami Cihat Hareketi (Harakat ul-Cihad-i-Islami)'ye mensup militanlar oluşturmakta ve bu örgütten maddi destek sağlanmaktadır Örgüt ayrıca Afgan Araplarla ve Taliban'la yakın ilişki içindedir

Örgüte Usame Bin Laden tarafından finansal destek sağlandığı tahmin edilmektedir Örgüt ayrıca bağış kampanyaları, magazin ve kitap satışlarından da gelir elde etmektedir Pakistan Hükümetinin mal varlığına el koyması ihtimaline karşı banka hesaplarındaki paralarını çekerek ticaret, emlak ve mal ve hizmet üretimiyle ilgili legal işletmelere yatırmıştır.

Kaynak: AA, timetürk