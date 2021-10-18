Hindistan'dan Pakistan’a Afganistan daveti

Hindistan basınındaki haberlere göre, Hint yönetimi, gelecek ay Afganistan’daki insani durumu ve güvenlik konusunu görüşmek üzere bölgedeki "kilit paydaşların" ulusal güvenlik danışmanlarını Yeni Delhi'ye davet etti. Bu ülkeler arasında, Rusya, Çin, Pakistan, İran, Tacikistan ve Özbekistan bulunuyor. Afganistan Konferansı'nın tarihinin 10 veya 11 Kasım olması planlanıyor.

Öte yandan Hindistan’ın Pakistan’ı da davet etmesi dikkati çekti. İki ülke arasındaki tansiyon, Hindistan’ın 5 Ağustos 2019’da Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırıp eyaleti merkeze bağlı iki birlik toprağına bölmesinin ardından yüksek seyrediyor.

Bununla birlikte Hindistan'ın endişe konuları arasında Cammu Keşmir'de tırmanışa geçen şiddet olayları da olduğu belirtiliyor. Bazı basın yayın organları, Yeni Delhi yönetiminin Afganistan'daki durumun Cammu Keşmir'deki şiddet olaylarını artırdığını düşündüğünü iddia ediyor.

- Pakistan'ın katılımı belirsizliğini koruyor

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf'un söz konusu toplantıya katılıp katılmayacağı henüz belirsiz.

Pakistan’dan Hindistan’a üst düzey en son ziyaret 2016’da gerçekleşmişti. Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in Dış İlişkiler Danışmanı Sertaç Aziz, Afganistan ve çevresinde istikrarın sağlanması amacıyla Hindistan'ın ev sahipliğinde Aralık 2016’da Amritsar’da düzenlenen "Asya’nın Kalbi- İstanbul Süreci 6. Bakanlar Konferansı’na” katılım sağlamıştı.