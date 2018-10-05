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Hindistan'dan petrol alımına devam kararı

Hindistan’ın ABD’nin İran’a yaptırım kararlarına rağmen Kasım ayında İran’dan petrol alacağı konuşuluyor.

Hindistan'dan petrol alımına devam kararı

Hindistan, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kasım ayında İran’dan dokuz milyon varil petrol satın alacağını açıkladı. 

4 Kasım'da yürürlüğe girecek olan ABD yaptırımlarına rağmen petrol ticaretine devam kararının alınması, ABD’nin bölgede güç kaybettiği yönündeki yorumlara neden oluyor.

ABD, İran petrolünü hedef alan yeni yaptırımlarla, ülkeyi Suriye ve Irak'tan çekilmeye ve yönetimin balistik füze programını iptal etmesine yönelik baskıyı hedefliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cuma günü Rusya'yla S-400 alımı ile ilgili 5,4 milyar dolarlık anlaşmaya imza atmıştı. 

Kaynak: www.dunyabulteni.net


 

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 17:12
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