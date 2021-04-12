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Hindistan'dan Rus aşısına onay

Hindistan’ın ilaç otoritesi, Rus Sputnik V koronavirüs aşısına acil kullanım izni verdi.

Asya 12.04.2021, 13:39
Hindistan'dan Rus aşısına onay

Times of India gazetesi, Hindistan’ın devlet ilaç otoritesinin Sputnik V aşısının ülkede kullanımına izin verdiğini yazdı. Onay sürecinin ‘acil kullanım izni’ olarak hızlandırılmış bir biçimde ilerlediği kaydedildi.

Hindistan ilaç otoritesinin daha önce ülkedeki Dr Reddy’s Laboratories ilaç şirketinden Sputnik V aşısına ilişkin belgeleri talep ettiği biliniyordu.

Rusya, Sputnik V aşısının üretimi için Hindistan’daki Dr Reddy’s Laboratories şirketi ile bir anlaşma yapmıştı. Anlaşma, senede 200 milyon doz aşı üretimini içeriyor.

Kaynak: Sputnik

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#aşı
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