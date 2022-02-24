banner39

banner35

Hindistan'dan Rusya ve Ukrayna'ya itidal çağrısı

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi T. S. Tirumurti, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Asya 24.02.2022, 10:06
Hindistan'dan Rusya ve Ukrayna'ya itidal çağrısı

BM Güvenlik Konseyi gece geç saatlerde Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleye ilişkin acil bir toplantı düzenledi.

Hindistan'ın BM Daimi Temsilcisi Tirumurti, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin büyük bir krize dönüşme tehlikesi bulunduğu konusunda uyardı.

"Çözümün, iki taraf arasındaki diplomatik diyalog olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullanan Tirumurti, Rusya ile Ukrayna'daki gerilimin düşürülmesi için çağrı yaptı.

#hindistan
Yorumlar (0)
6
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?