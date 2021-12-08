Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü

Kaza, Tamil Nadu eyaletinde meydana geldi.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ı taşıyan Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu'daki Coonoor bölgesinde düştü. Kazanın nedeninin ortaya çıkarılması için soruşturma başlatıldı" denildi.

Helikopter enkazından yükselen duman, kameralara yansıdı.

Hindistan'daki yerel medya, toplam 14 kişinin bulunduğu helikopterde Rawat ve eşi ile üst düzey askeri yetkililerin de yer aldığını aktardı.

Sulur Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkış yapan helikopterin Savunma Hizmetleri Koleji'ne giderken düştüğü kaydedildi.

Ülke basını, helikopter ve düştüğü bölgeyle ilgili kareleri paylaştı. Olay yerine ulaşan bölge halkının, arama kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Yerel askeri yetkililer olay yerine ulaşırken, bölge halkının yüzde 80 yanık olan iki cansız bedeni hastaneye götürdüğü ifade edildi.

Geriye kalan cesetlerin de bulunduğu ve kimliklerin kontrol edilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Cesetler, eyaletteki askeri hastaneye gönderildi.

Ensonhaber