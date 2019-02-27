Hindistan gözaltındaki pilotunun sağ salim teslim edilmesini bekliyor

Hindistan, sabah saatlerinde Pakistan'ın vurduğu Hint savaş uçağının gözaltında tutulduğu açıklanan pilotunun, sağ salim teslim edilmesini istedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a, "gözaltındaki Hindistan silahlı kuvvetleri personelinin zarar görmemesini temin etmesinin tavsiye edildiği, pilotun ivedilikle ve sağ salim geri dönüşünün beklendiği" bildirildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Hindistan'daki en üst düzey temsilcisinin bakanlığa çağrıldığı, Pakistan Hava Kuvvetlerinin Hindistan hava sahasını ihlal etmesinin ve askeri mevzileri hedef almasının güçlü biçimde protesto edildiği de belirtildi.

Bu arada, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur daha önce 2 Hint pilotun yakalandığına ilişkin açıklamasını düzelterek, Pakistan'da bir Hint pilotun gözaltında olduğunu belirtti.

Gafur, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, çay içtiği görülen ve gözaltındaki Hint pilot olduğu açıklanan bıyıklı bir erkeğin fotoğrafına da yer verdi.

Tümgeneral Asıf Gafur, daha önce düzenlediği basın toplantısında, sabah saatlerinde Pakistan savaş uçaklarının 2 Hindistan savaş uçağını Pakistan hava sahasında vurduğunu, 2 pilotun yakalandığını, birinin yaralı olduğunu, diğerinin gözaltına tutulduğunu açıklamıştı.

Hindistan ise bir Mig-21 savaş uçağının, Cammu Keşmir'de Pakistan uçağıyla angajmanda "kaybedildiğini" ve pilotunun kayıp olduğunu duyurmuştu.

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

Kaynak: AA