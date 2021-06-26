Hindistan günden güne iyiye gidiyor

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 48 bin 698 yeni vaka tespit edilirken 1183 kişi öldü, 64 bin 818 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı, 595 bin 534'e geriledi.

İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 193 bin 85 kişinin iyileştiği ülkede, iyileşme oranı yüzde 96,72'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 183 bin 143'e, can kaybı sayısı 394 bin 524'e çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 315 milyon 45 bin 926 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

AA