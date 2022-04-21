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Hindistan Halk Partisi liderlerinden Choudhary öldürüldü

İktidardaki Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Partisi- BJP) liderlerinden Jeetu Choudhary, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Asya 21.04.2022, 11:12 21.04.2022, 11:13
Hindistan Halk Partisi liderlerinden Choudhary öldürüldü

Ülke basınındaki haberlere göre Choudhary, Delhi'nin Mayur Vihar bölgesindeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Choudhary, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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