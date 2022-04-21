Hindistan Halk Partisi liderlerinden Choudhary öldürüldü
İktidardaki Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Partisi- BJP) liderlerinden Jeetu Choudhary, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Asya 21.04.2022, 11:12 21.04.2022, 11:13
Ülke basınındaki haberlere göre Choudhary, Delhi'nin Mayur Vihar bölgesindeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Choudhary, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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