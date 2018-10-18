Hindistan hükümetinden ırkçı girişim

Hindistan’ın iktidar partisi Bharatiya Janata (BJP) yüzlerce yıllık Allahabad şehrinin ismini değiştirdi. Babürler döneminde 'Allah'ın şehri' olarak isimlendirilen Allahabad’a Prayagraj ismi verildi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi eski Başkanı Markandey Katju, kararı eleştirerek " Biz Allahabadlılar olarak, Allahabad demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BJP, '1500'lü yıllarda yapılan bir 'hatayı düzeltmek istedik' mesajıyla şehrin adının değiştirildiğini duyurdu.

Hükümet kanadı, Allahâbâd isminin kaldırılması ve yerine Ganj ile Yamuna nehrinin keşişim yerini ifade eden “Prayagraj” adının getirilmesinin nedenini şehirde gerçekleştirilen devasa Hindu festivali Kumbh Mela’ya dikkat çekmek olduğunu belirtirken, şehirde yaşayan Müslümanlar isim değişikliği politikası ile BJP’nin şehrin tarihi hafızasını silmeye çalıştığını belirtiyor.

Hindistan’daki Müslüman azınlıklara saldırı düzenlemek suçu ile yargılanmış bir keşiş olan ve BJG’nin başında bulunan Yogi Adityanath, Uttar Paradeş eyaletinin başına gelmesinden bu yana, Babür devrinde kurulmuş birçok şehrin adını değiştirmeyi iddia etmişti.

Allahabad şehrinin bir milyondan fazla nüfusu var.

Kentin "Allah'ın Şehri" anlamındaki adını 1583 yılında Babür Kralı Ekber Şah koymuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 14:57