Hindistan'ı kasırga vurdu

Hindistan meteoroloji kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, hızı saatte 150 kilometreyi bulan "Titli" kasırgasının ülkenin doğu kıyılarını vurduğunu ve kasırganın, Orissa eyaleti ve Andra Pradeş eyaletinin kuzey kesimlerinde etkili olduğu bildirildi.

Yetkililer, kasırgada hayatını kaybeden sekiz kişinin suda boğularak ya da çöken duvarlar ve devrilen ağaçların altında kalarak sebebiyle öldüğü açıklandı.

Yetkililerin, 800'den fazla barınak kurduğu ve kasırga nedeniyle yaklaşık 300 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği ifade edildi.

Elektrik ve telefon kesintisinin yaşandığı çok sayıda kentte okullarda geçici süreliğine eğitime ara verildi.

Bölgede uçak ve tren seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Orissa'da 1999'daki kasırgada 15 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 16:43