"Hindistan ile Fransa arasında güçlü stratejik ortaklık var"

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ülkesi ile Hindistan arasında son 25 yıldır güçlü bir stratejik ortaklığın bulunduğunu söyledi.

ANI'de yer alan habere göre, dün başladığı 3 günlük Hindistan ziyareti devam ederken açıklama yapan Colonna, "Bu, benim Hindistan'a bakan olarak ilk ziyaretim ancak ülkeye ilk ziyaretim değil. Bakan olarak Asya bölgesine ilk ziyaretimde Hindistan'ı seçmek istedim." dedi.

Colonna, ilk ziyaretinde Hindistan'ı seçmesinin nedeninin, iki ülke arasında son 25 yıldır süren güçlü stratejik ortaklık olduğunu söyledi.

Fransız Bakan, ülkesi ile Hindistan'ın sadece savunma ve güvenlik konularında değil, aynı zamanda küresel meselelerde de birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Colonna, ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Hindistan Başbakan Modi arasında yakın zamanda görüşmenin yapılabileceğini kaydetti.

Başbakan Modi ve Hint mevkidaşıyla görüşerek ikili, bölgesel ve uluslararası gündemleri ele alması beklenen Colonna, yarın sanayicilerle temaslar kurmak ve saha ziyaretleri için Mumbai'ye gidecek.