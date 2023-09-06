Hindistan'ın adı Bharat olarak değişiyor

1,4 milyardan fazla nüfusa sahip olan bu ülke resmi olarak Hindistan ve Bharat olmak üzere iki isimle anılsa da hem ülke içinde hem de uluslararası alanda en yaygın olarak ilki kullanılıyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin bu haftaki G20 Zirvesi'ne katılacak konuklara davetiyelerinde Hindistan isminin yerine Bharat ismini kullanması, ülkenin isminin resmen değiştirileceği iddialarını gündeme getirdi.

G20 katılımcılarına gönderilen davetiyede Droupadi Murmu'dan "Hindistan Başkanı" yerine "Bharat Başkanı" olarak bahsedildi.

1,4 milyardan fazla nüfusa sahip olan bu ülke resmi olarak Hindistan ve Bharat olmak üzere iki isimle anılsa da hem ülke içinde hem de uluslararası alanda en yaygın olarak ilki kullanılıyor.

Bharat, birçok tarihçinin erken Hindu metinlerine dayandığına inandığı eski bir Sanskritçe kelime. Bu kelime aynı zamanda Hindistan kelimesi için Hintçe bir seçenek olarak da kullanılmaktadır.

Modi'nin sağcı Bharatiya Janata Partisi (BJP) yetkilileri isimlendirmedeki değişikliği destekliyor. Hindistan isminin İngiliz sömürgeciler tarafından ortaya atıldığını ve "köleliğin sembolü" olduğunu savunuyorlar. İngilizler Hindistan'ı, ülke 1947'de bağımsızlığını kazanana kadar yaklaşık 200 yıl boyunca yönetti.