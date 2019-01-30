Hindistan'ın

Vishweshwar Dutt Saklani isimli Hint adam 18 Ocak 2019'da 96 yaşında son nefesini verdi. Fakat onun adı 5 milyondan fazla ağacın dikili olduğu ve 120 hektarlık bir kıraç topraktan verimli ormana dönüşümü sağlayan bir korumacı olarak anılacak. Karısı adına yıllarca ağaç diken Saklani bu yüzden "Uttarakhandlı Ağaç Adam " takma adı ile anılıyor.

Saklani tüm hayatı boyunca ağaçları severdi. İlk kez, amcasının rehberliğinde sekiz yaşındayken bir ağaç dikti. Bu aktivite hayatında yedi yıl devam etti. Bu etkinlik Saklani'nin amcasının vizyonunu kaybetmesi ve yaşlılıkta zorluk çekmesiyle sona erdi.

Saklani'nin yarattığı büyük ormanın arkasında, derin bir hüzün hikayesi olduğu ortaya çıktı.

Saklani'nin akrabaları, Saklani'nin ilk eşi Nagendra Dutt öldüğü zaman, Ağaç Adam’ın her sabah ormanın içinde yok olmaya başladığını ve bütün gün ağaç dikerek gününü geçirdiğini anlatıyor.

Saklani'nin karısı öldükten sonra yalnız başına daha fazla zaman geçirmeye başladı. Saklani'ye göre, ağaç dikmek acı çekmenin bir yoluydu. Saklani hayatını, ölen kardeşi ve karısına haraç olarak ağaç dikmeye adamış. Uttarakhand'da yaşayan Saklani, orman gülleri, guava ağaçları ve tüm zamanların favorileri olan Himalaya meşeleri gibi 5 milyon civarında bitki dikmiş.

İlk başta köylüler ona karşı geldi ve hatta onu dövdüler, çünkü toprak sınırlarını bir araya getirdi ve Orman Bakanlığı yetkilileri dava açtı. Ama Saklani hiç pes etmedi. Çok sevdiği ağaç dikmeye devam etti ve sonunda ağaç dikmenin suç olmadığı kararını verdi.

Valilikte çalışan oğlu Santosh Swaroop Saklani "“On yıl önce, ağaç dikerken çamur ve çakıl gözlerinin içine girdiği için gözlerini kaybetti. Fakat bu onu caydırmadı. Görmediği halde bile, binlerce ağaç dikti, ”dedi.

Ağaç dikmeye 1958 yılında ilk eşi vefat ettikten sonra daha da sevgiyle sarılan Saklani'nin ikinci karısı Bhagwati Devi (80), yıllar boyunca ağaç tutkusu ile hayatta kaldığını belirterek, “Ağaçlar onun her şeyiydi. Ağaçlar için, ailem, arkadaşlarım ve dünyam derdi. Dünyayı görmek istemedi, çünkü onun için her ağaç kendi dünyasıydı ”dedi.

1986 yılında Saklani, çevreyi korumaya devam eden çabalarından dolayı Indira Priyadarshani Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca bundan sonra pek çok benzer ödül aldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2019, 11:47