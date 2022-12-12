Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çöp dağlarının yüksekliği 70 metreye yaklaştı

Çöp yığınları kentin üç katı atık depolama sahasından Gazipur'da 65 ve Bhalsva'da 62 metreyi geçti. Yeni Delhi itfaiyesi bu yıl 14 çöp yangınını söndürdü.

Hindistan, Çin'den sonra en fazla metan gazı salımı yapılan ülke. Buna rağmen, 130 ülkenin metan gazı emisyonunu 2030'a kadar yüzde 30 azaltarak küresel ısınmayı senede yüzde 0,2 yavaşlatmak için imzaladığı anlaşmaya taraf olmayı reddetti.

Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Aşvini Çubey geçen yıl, metan gazı salımının yalnızca yüzde 15'inin katı atıklardan kaynaklandığını, büyük bölümününse milyonlarca kişiye ekmek kapısı olan tarım ve hayvancılıkta meydana geldiğini söylemişti.

Sivil toplum kuruluşu Bilim ve Çevre Merkezi'nin (CSE) raporuna göre, Gazipur ve Bhalsva'nun kapasitesi 2002'de dolmasına rağmen, 20 yıldır her gün bu sahalara 2'şer bin tondan fazla çöp dökülmeye devam ediliyor.

Göl kenarındaki Bhalsva kasabasına 1982'de taşındığında buranın çok güzel olduğunu ama 12 yıl sonra katı atık sahası açılınca her yıl çöp yığınının evleri gölgede bırakmaya başladığını belirten 72 yaşındaki Narayan Çudari CNN'e, nisandaki yangında ölüm tehlikesi atlattığını ve astıma yakalandığını söyledi:

Çok kötü durumdaydım. Yüzüm ve burnum kabardı. Ölüm döşeğindeydim... İki yıl önce burada yaşayanların büyük çoğunluğuyla protesto ettik ama belediye bizimle işbirliği yapmadı. İki yıl içinde düzelme olacağı sözü verdiler ama işte buradayız, hiçbir çözüm yok.

Dünya genelinde uydular aracılığıyla metan gazı ölçümü yapan ABD merkezli kuruluş GHGSat'ın CEO'su Stephane Germain, Gazipur'da mart ayında her saat 2 milyon metrik tondan fazla metan gazının atmosfere karıştığını belirtti:

Bir yıl böyle devam ederse, bu çöp sahasından metan sızıntısının iklime etkisi ABD'deki 350 bin arabanın yıllık emisyonu kadar olur.

Yapılan testlerde, Bhalsva ve civarındaki 200 bin kişinin bulaşık yıkamada ve banyo yapmada kullandığı göl suyunun kabul edilebilir sınırdan 19 kat daha kirli olduğu ortaya çıktı.

Yeni Delhi'deki yerel yönetimlerin oluşturduğu komite, Başbakan Narendra Modi'nin desteğiyle, 2024'e kadar çöp dağlarını ortadan kaldırmayı planlıyor.

Ancak CSE yöneticisi Riça Singh, çevre yerleşimleriyle birlikte 30 milyondan fazla nüfusu olan kentin katı atık toplama planı olmadan sorunun çözülemeyeceğini düşünüyor:

Burada çöp alanının iyileştirilmesinden ve kirliliğe sebep olan atıklardan söz ediyoruz ama sürekli eklenen taze atıkları düşünün. Hepsi her gün bu katı atık sahalarına dökülüyor. Kirliliğe yol açan atıkların yönetimi hükümet tarafından yapılmalı ve bu çok çok önemli tabi. Fakat yeni atıklar için alternatif olmadan süreci işletemezsiniz.

CSE'nin raporuna göre çöp dağları çevresindeki göl ve yeraltı sularını çamaşır yıkamakta kullanmak bile sağlığa zararlı.

Kaynak: Independent Türkçe