"Hindistan'ın Fransız yapımı Rafale uçaklarına ihtiyacı var"

Deccan Herald'da yer alan habere göre, Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı VR Chaudhari ile Fransız mevkidaşı Stephane Mille dün iki ülkenin ortak düzenlediği 7'nci Garuda hava tatbikatına katıldı.

Jodhpur şehrindeki tatbikat esnasında Chaudhari, Hint Hava Kuvvetlerine ait Rafale savaş uçağıyla sorti yaparken, Mille Su-30MKI ile uçtu.

Chaudhari, Hindistan'ın envanterine "4.5 nesil uçak" dahil etmenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, Fransız yapımı Rafale uçaklarına ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Mille, Hindistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Manoj Pande ve Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Amiral SN Ghormade ile de bir araya geldi.

26 Ekim'de başlayan ve 12 Kasım'da sona ermesi beklenen tatbikata Fransa tarafından 4 FASF Rafale uçağı ve bir A-330 Çok Amaçlı Tanker Taşıma (MRTT) uçağı ile Hindistan tarafından Su-30 MKI, Rafale ve Jaguar savaş uçağı, Mi-17 helikopterleri ve yakıt ikmal uçağı katıldı.

Bu arada, tatbikata dair ANI'ye değerlendirmede bulunan Fransa'nın Hindistan Büyükelçisi Emmanuel Lenain, tatbikatın iki ülkeye birlikte hareket etmeyi öğrenmesi için bir fırsat sağladığını söyledi.

İki ülke arasında askeri iş birliğini geliştirme konusunda daha önce de çeşitli görüşmeler oldu.

Garuda hava tatbikatları da 2003'ten bu yana iki ülke ortaklığında yapılıyor. 2003, 2006 ve 2014'teki tatbikatlar Hindistan'ın Gwalior, Kalaikunda ve Jodhpur şehirlerinde, 2005, 2010 ve 2019'daki tatbikatlar ise Fransa'da yapılmıştı.