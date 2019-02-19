Hindistan'ın ilk hızlı treni inek sürüsüne çarptı

Hindistan'da inşa edilen ilk yüksek hızlı tren, göreve başladıktan sadece bir gün sonra bir inek sürüsüne çarptıktan sonra bozuldu.

Hint basınında çıkan haberlere göre, tren 15 Şubat Cuma günü Delhi'den yola çıkarak, ülkenin kuzeyinde Varanasi kentinde Başbakan Narendra Modi'nin katılımıyla bir tören düzenlendi.

Medya, 16 Şubat Cumartesi günü Delhi'ye geri dönerken trenin bir inek sürüsü ile çarpıştığını ve bunun sonucunda da elektrik sisteminin ve fren sisteminin kırıldığını bildirdi.

İronik olarak, yüksek hızlı tren Hinduizm'deki kutsal hayvanlar olarak kabul edilen inekler nedeniyle ilk kazasına çarptı. Hinduizm Hindistan nüfusunun neredeyse yüzde 80'inin inancı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net