Hindistan'ın Karnataka eyaletinde 17 bin tesettürlü Müslüman öğrenci eğitime devam edemiyor

Hindistan'daki bir eyalette okullarda başörtüsü takma yasağı, Müslüman kız öğrencilerin eğitime devam etmesinde büyük engeller oluşturuyor.

Kıdemli avukat Huzeyfe Ahmedi, Karnataka eyalet yönetiminin başörtüsü yasağının yüzlerce Müslüman öğrencinin eğitimine engel olduğu gerekçesiyle eyaletteki Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Avukat Ahmedi, mahkemedeki heyete yaptığı konuşmada, 17 bin kadar öğrencinin başörtüsü yasağı nedeniyle sınavlara giremediğini söyledi.

Başka bir kıdemli avukat Rajeev Dhavan ise Müslüman kadınları hedef alan başörtüsü yasağı kararının bazı anayasa maddelerini ihlal ettiğine dikkati çekti.

Dhavan, Hindistan'da ve dünya genelinde başörtüsünün bir insan hakkı olduğuna değindi.

Hindistan'ın güney eyaletindeki Karnataka'da Müslümanları hedef alan ayrımcı politikalar 30 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Eyalette resmi rakamlara göre yaklaşık 8 milyon Müslüman yaşıyor.

Başbakan Narendra Modi öncülüğündeki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) 2014 yılında hükümet koltuğuna oturmasıyla birlikte Müslümanlara yönelik nefret söyleminin ve şiddetin arttığı gözlemleniyor.

Bilhassa nefret söylemleri sebebiyle radikal olarak tanımlanan bazı Hindu gruplar, ülkedeki Müslüman varlığını kabul etmiyor.

Mepa News