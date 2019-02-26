Hindistan'ın onur konuğu olduğu yere Pakistan gitmeyecek

Pakistan iktidar ve muhalefet milletvekilleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısına "Onur Konuğu" olarak Hindistan'ın davet edilmesi üzerine Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi'ye toplantıyı boykot etmesi çağrısı yaptı.

Meclisteki oturumda Abu Dabi'de yapılacak İİT toplantısına Hindistan'ın Onur Konuğu olarak çağrılmasına tepki gösterildi.

Ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) adına konuşan Havaja Asıf, "Keşmir'de masumları öldüren ve Pulwama'da yapılan saldırının ardından şiddeti onaylayan Hindistan'ın dışişleri bakanının onur konuğu olarak İİT toplantısına çağrılması saçma bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Asıf, Pakistan'ın diğer üye ülkelere bu hareketin kabul edilemez olduğunu anlatmasını isterken, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi (PTI) milletvekili Fahar İmam, muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP) milletvekili Hurşid Şah, İslam Ulema Camiası milletvekili Mevlana Asad Mahmud ve Cemaati İslami Lideri Suracül Hak BAE'yi karardan ötürü protesto ederek Dışişleri Bakanı Kureşi'yi toplantıyı boykot etmeye çağırdı.

Hindistan Dış İlişkiler Bakanlığından cumartesi günü yapılan açıklamada, Bakan Sushma Swaraj'ın 46. İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı'na onur konuğu olarak davet edildiği duyrulmuştu.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'daki toplantı 1-2 Mart'ta yapılacak.

Kaynak: AA