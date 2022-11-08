Hindistan, kamu ve üniversitelerde yoksullara yüzde 10 kadro ayıracak

BBC'nin haberine göre, Hindistan'da kabul edilen yeni yasa, 1992'de çıkarılan ve dezavantajlı kast grupları ile kabileler için ayrılan yüzde 49,5 kontenjanına ek olarak düzenlenecek. Ayrıca yoksullar için de yüzde 10'luk bir kontenjan açılacak. Böylece yeni yasa bu sektörlerdeki istihdamı yüzde 59,5'e çıkaracak.

Mahkemede yasaya karşı çıkanlar bunu "eşitlikçi ve kastsız bir toplumun anayasal amacına hakaret" olarak nitelendirdi.

Hükümet ise toplumun ekonomik açıdan zayıf kesimlerinin çıkarlarını korumak ve insanları yoksulluktan kurtarmanın, görevleri olduğunu savundu.

Hindistan, 1950'de, tarihsel adaletsizlikleri onarmak ve dezavantajlılara eşitlik sağlamak amacıyla derin ayrımcı kast hiyerarşisinin en alt basamağında olanlar için kamuda ve eğitim kurumlarında kontenjan getirdi.

Hindistan'daki kast sisteminde Varna adlı 4 ana tabaka bulunuyor ve kendi aralarında Jati adıyla alt tabakalara ayrılıyor. Bunların dışında kast sistemine dahil edilmeyen dokunulmazlar olarak da adlandırılan Paryalar, toplumun en aşağı tabakasında bulunuyor ve hiçbir haktan yararlanamıyor.