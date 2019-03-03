Hindistan İKÖ'nün kararını kabul etmedi, iç meselemiz dedi

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü , Abu Dabi'deki İslami İşbirliği Teşkilatı (İKÖ) bakanlar toplantısı tarafından kabul edilen işgal altındaki Keşmir'deki Hindistan'ın uygulamalarına ilişkin kararı, "iç mesele" olarak nitelendirerek kabul etmedi.

İİT üyesi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 46. oturumunda kabul edilen kararda, "Cammu ve Keşmir'in Pakistan ile Hindistan arasındaki temel anlaşmazlık olmaya devam ettiğini ve Güney Asya'da barışın sağlanması için çatışmaların durmasının vazgeçilmez olduğunu ifade etti."

İKÖ İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDEN ENDİŞELİ

İKÖ kararı, işgal altındaki Keşmir’deki Hindistan'ın uygulamalarını kınadı ve işgal altındaki vadide vahşet ve insan hakları ihlalleriyle ilgili derin endişelerini dile getirdi.

Hindistan Dışişleri'nden yapılan açıklamada, “Cammu ve Keşmir’in kararlarına gelince, duruşumuz tutarlı ve iyi biliniyor. Cammu ve Keşmir’in Hindistan’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve kesinlikle Hindistan’ın bir iç meselesi olduğunu yeniden ifade ediyoruz." denildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 15:21