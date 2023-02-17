Hindistan Maliye Bakanlığından BBC'ye "vergi kaçırma" suçlaması

Hindistan'da, Başbakan Narendra Modi ile ilgili belgesel yayımlayan BBC ofislerinde başlatılan 3 günlük vergi denetimi sona erdi.

Hindistan Gelir Vergisi Departmanı'nın yaptığı açıklamada, BBC'ye bağlı yurt dışındaki kuruluşlar tarafından Hindistan'a yapılan bazı havalelerin gelir olarak gösterilmediğine ve bu havaleler üzerindeki vergilerin ödenmediğine dair pek çok kanıt ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, denetimlerde birbiriyle tutarlı olmayan belgeler bulunmasının yanı sıra çalışanların ifadelerinden, dijital ve daha sonra ayrıntılı incelenecek belgelerden "önemli kanıtlar" toplandığı aktarıldı.

Yurt dışından gelen ve kısa sürelerle Hindistan'daki BBC ofislerinde çalışan bazı kişilerin olduğu kaydedilen açıklamada, BBC'nin bu çalışanların kazançları üzerinden tam vergi ödememekle suçlandığı kaydedildi.

BBC'nin Hindistan'daki ofislerinde 14 Şubat'ta vergi denetimleri yapılmaya başlanmıştı.

"Medyayı sindirme girişimi" olarak nitelendirildi

Haber ajansı Press Trust of India, vergi denetmenlerince kuruluşun elektronik ve basılı finansal verilerinin kopyalarının alındığını belirtmişti.

İnsan hakları grupları ve muhalif politikacılar, Hindistan Gelir Vergisi Departmanının bu hareketini "medyayı sindirme girişimi" olarak nitelendirmişti.

Hindistan muhalefetinden ve dünyadan denetimlere tepkiler

Vergi denetimleriyle ilgili ABD basını, ifade ve inanç özgürlüğünden yana olduklarını belirtmişti. Hindistan'daki Haber ve Dijital Yayıncıları Birliği ise söz konusu denetimleri eleştirerek, basını susturmaya ve sindirmeye yönelik her türlü girişimi kınamıştı.

Başbakan Modi'nin mensubu olduğu yönetimdeki Bharatiya Janata Partisi Sözcüsü Gaurav Bhatia ise BBC'nin Hindistan yasalarına uyması durumunda korkacak hiçbir şey olmadığını ancak geçmişinin Hindistan için "lekeli", "nefretle dolu" ve "yozlaşmış olduğu" iddiasında bulunmuştu.

Belgesel tepkilere yol açmıştı

Hindistan, BBC tarafından hazırlanan ve geçen ay gösterime giren "Hindistan: Modi Sorunu" belgeselinin yayınlanmasını ve belgeselden kesitlerin sosyal medyada paylaşılmasını yasaklamıştı.

Muhalifler, söz konusu yasaklamayı "basın özgürlüğüne saldırı" olarak nitelendirmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, belgeselin "maksatlı propaganda malzemesi" olduğu iddiasında bulunurken, BBC, belgeselin "titizlikle araştırıldığını ve farklı görüşleri yansıttığını" savunmuştu.

BBC, belgeselin yapımı sürecinde Hindistan hükümetine verilen cevap hakkının reddedildiğini bildirmişti.

Modi'nin Gujarat eyaleti başbakanı olduğu 2002'de, çoğu Müslüman 1000'den fazla kişinin ölümüne yol açan olaylar yaşanmıştı.